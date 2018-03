„Wir wollen Selbstständigkeit fördern“

Leherheide. Überall stehen Wagen voller Wäsche, Waschmaschinen und Trockner rumpeln und Mitarbeiter bestücken die Mangeln und merzen Falten aus. Im Wäsche-Service-Center der Elbe-Weser-Werkstätten herrscht emsige Betriebsamkeit. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion haben acht Leser der NORDSEE-ZEITUNG den Arbeitsablauf kennengelernt.

„Mir gefällt es hier super“, sagt Jessica Bruns. Sie gehört zu den 37 Mitarbeitern mit Beeinträchtigung, die sich täglich um rund 1,5 Tonnen Wäsche kümmern. Kunden der Wäscherei sind Altenheime, Hotels, Gastronomiebetriebe und Krankenhäuser. „Wir arbeiten unter höchsten Qualitäts- und Hygiene-Vorgaben und müssen uns genauso aufstellen, wie jede andere Wäscherei“, versichert Betriebsleiter Markus Welker-Buth. Ausnahmeregelungen angesichts der Tatsache, dass die meisten Mitarbeiter eine geistige, körperliche oder psychische Beeinträchtigung haben, gebe es nicht.

„Jeder macht hier das, was er kann und möchte“

„Natürlich leiten wir alle Mitarbeiter an. Doch wir wollen auch ihre Selbstständigkeit fördern“, erläutert Welker-Buth. Die meisten Mitarbeiter rotieren im Betrieb. Doch der ein oder andere geht in seiner Aufgabe so auf, dass er nichts anderes machen möchte. „Jeder macht hier das, was er kann und möchte.“

Nach der Anlieferung landet die Wäsche in einer der unterschiedlich großen Maschinen. „Die einzelnen Sachen sind nicht gekennzeichnet. Daher müssen wir besonders darauf achten, dass nichts durcheinander kommt“, erklärt Jessica Bruns, die den Lesern neben der Waschküche auch die Trocken- und die Sortierabteilung zeigte.

Gefaltet wird per Hand

„Ich war erstaunt, dass vieles noch per Hand gefaltet wird und was hier körperlich geleistet wird“, sagt Leserin Gabriele von Scheidt. Besonders die Heißmangel hat es der 50-Jährigen angetan: „So etwas sieht man sonst ja eher selten“, sagt von Scheidt. „In dieser Maschine wird mit Dampf geglättet“, erklärt Jessica Bruns die Funktionsweise der „Bügelmaschine“, die die Textilien über eine Rolle einzieht.

NZ-Leserin Hildegard Drewes lobt: „Ich finde es gut, dass hier alle nach ihren Fähigkeiten gefordert und gefördert werden.“