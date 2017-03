„Wir sind der Wahrheit verpflichtet“

Tasten klacken. Telefone klingeln. Kollegen diskutieren. Und auf Fernsehern sind Nachrichten zu sehen: Alltag in der Redaktion der NORDSEE-ZEITUNG. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion erfuhren 15 Leser am Mittwoch einiges über die Struktur ihrer Zeitung und darüber, wie in einer modernen Redaktion gearbeitet wird. Anschließend sprachen sie mit NZ-Chefredakteur Christian Klose über das Thema „Fakten statt Fake News“.

Erst einmal geht es mitten rein ins Geschehen: Bei der „Blattabnahme“ um 18 Uhr diskutieren die NZ-Redakteure täglich über Überschriften, Inhalte und die Optik der Seiten – und die Leser sind live dabei. „Wir tauschen uns aber natürlich schon den ganzen Tag über aus“, erklärt Klose.

Einblick in die „Nervenzentrale“

Auch bei der Auswahl der Themen reden – im Gegensatz zur Vermutung eines Lesers, dass der Chefredakteur alles allein entscheidet – mehrere Kollegen mit: „Wir gehen unvoreingenommen an alle Themen heran. Da der Platz in der Zeitung aber begrenzt ist, haben wir die Aufgabe, eine Auswahl zu treffen“, sagt Klose. Was ist so relevant, dass eine große Geschichte gerechtfertigt ist, wo genügt eine kurze Meldung? „Diese Fragen stellen wir uns immer wieder. Dann diskutieren wir und treffen gemeinsam eine Entscheidung.“

Im sogenannten Newsroom – der Nervenzentrale der Redaktion – erfahren die Besucher, wie Texte und Bilder in die Zeitung kommen. Welcher Artikel wird zum Aufmacher? Wie viele Artikel sollen überhaupt auf die Seite? Welche Fotos eignen sich am besten, um ein Thema zu illustrieren? Sind diese und viele weitere Fragen geklärt, kann ein „Producer“ die Seite am Bildschirm „aufreißen“, also das Layout erstellen.

„Wir beschäftigen keine Robote“

Gearbeitet wird täglich bis in den späten Abend. An der „Deadline“ gibt’s nichts zu rütteln: Um 23.45 Uhr muss alles fertig sein, ansonsten kommt es zu Druckverzögerungen – und die soll es auf keinen Fall geben. Schließlich soll die NORDSEE-ZEITUNG pünktlich bei den Abonnenten im Briefkasten liegen. Stressig wird es, wenn wichtige Ereignisse mit dem Redaktionsschluss kollidieren: Fußball, Eishockey, Polizei- oder Feuerwehreinsätze – manche Artikel werden mit der heißen Nadel gestrickt.

„Wir beschäftigen keine Roboter. Und wo Menschen arbeiten, passieren leider auch mal Fehler“, sagt Klose – und nimmt die Fragen vorweg, die so manchem Leser auf den Nägeln brennt: Warum gibt es trotz Korrektoren immer mal wieder Tippfehler? Und warum braucht es ab und an ein „So stimmt’s“? All das, betont Klose, passiert leider mal. „Wir sind aber ständig dabei, unsere Prozesse zu verbessern“, so der Chefredakteur.

„Wir sind der Wahrheit verpflichtet“, betont Klose. In Zeiten, in denen sich die Medien unter anderem dem Vorwurf der „Lügenpresse“ ausgesetzt sehen, sei eine transparente und exakte Pressearbeit wichtiger denn je. Jedem Artikel geht eine umfassende Recherche voraus. „Wenn ein Thema an uns herangetragen wird, prüfen wir die Seriosität der Quelle, versuchen, mindestens eine zweite unabhängige Quelle zu finden.“

Informationen prüfen und verifizieren

Viele Informationen kommen inzwischen über soziale Medien. „Mit den sozialen Medien ist es wie mit dem Stammtisch“, sagt Klose. Dort verbreiteten sich Gerüchte genauso schnell wie Fakten. Aufgabe der NZ-Redakteure ist es, diese Informationen zu prüfen und verifizieren. „In der heutigen unübersichtlichen Zeit ist die Glaubwürdigkeit unserer Branche unsere größte Chance“, sagt Klose.

Zum Thema „Fake News“ im Internet haben auch die NZ-Leser eine klare Meinung: „Ich finde es unfair, wenn bewusst falsche Nachrichten verbreitet werden, und auch gefährlich, weil zu viele einfach alles glauben“, sagt Angela Geermann. Fake News seien eine „große Gefahr für die Demokratie“.

Ähnlich sieht es auch Klaus Degen: „Ich ärgere mich, wenn bewusst Unwahrheiten verbreitet werden. Das stört mein Gerechtigkeitsgefühl“, sagt der 63-Jährige und spielt damit unter anderem auch auf das Thema Donald Trump an. Die „NZ+Ich“-Aktion hat ihm und allen anderen gut gefallen. „Es ist spannend, Einblicke in den Redaktionsalltag zu erhalten“, sagt Degen: „Da merkt man erst, wie viel Arbeit in einer Zeitung steckt. Nun wird einem der Wert der Zeitung noch einmal bewusster.“