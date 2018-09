„Wir geben unseren Maschinen Namen“

Lehe. Anfangs arbeitet sie noch ein wenig zögerlich, dann aber schlägt Melina Schuster mit kräftigen Hammerschlägen eine Öse in ein Tischset: „Das macht total Spaß. Ich habe aber ein wenig Angst, dass ich mir auf die Finger haue“, sagt die Zwölfjährige. Zum Glück ist bei der „NZ+Ich“-Aktion bei „Bremerhavens Segelmachern “ alles gut gegangen.

In der Segelmacher-Werkstatt an der Hafenstraße entstehen Unikate aus maritimen Materialien, etwa bedruckte und bestickte Jacken, Taschen und Tischsets. „Gestatten, das ist Matilda“, stellte Chefin Eva Erkenberg den NZ-Lesern eine wichtige „Mitarbeiterin“ vor. Die Stickmaschine perforiert im Akkord die Tischsets und sorgt dafür, dass am Ende auf jedem die Bremerhavener Koordinaten eingestickt sind: „Wir geben allen unseren Maschinen Namen, weil man dann ein völlig anderes Verhältnis zu ihnen aufbaut“, erzählte Erkenberg.

„Ich finde es toll, wenn man am Ende sieht, was man geschafft hat“, verriet Melina Schuster. Bislang hat die Zwölfjährige hauptsächlich Sportbeutel und Schals genäht: „Aber was hier gemacht wird, finde ich total spannend“, sagte sie und hofft auf ein Praktikum in einigen Jahren. „Ich bin gerne kreativ und liebe selbst gemachte Dinge“, sagte Sabine Strauß: „Wenn man etwas selbst herstellt, hat es einen ganz anderen Wert. Außerdem ist jedes Stück ein Unikat und sieht ein klein wenig anders aus. Das gefällt mir.“ (akb)