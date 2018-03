„Wir bestellen gerne vor Ort“

„Im vergangenen Jahr haben wir 7611 Medien angeschafft“, erklärte Bibliotheksleiterin Elke Albrecht. Nicht nur Romane und Sachbücher, sondern auch CDs und DVDs sowie Noten. „Insgesamt können unsere Besucher aus rund 152 000 Medien auswählen“, weiß Albrecht. Durchschnittlich 116000 Euro stehen pro Jahr für Neuanschaffungen und Ersatzbeschaffungen zur Verfügung: „Da der Haushalt noch nicht verabschiedet wurde, können wir momentan aber noch nicht aus dem Vollen schöpfen“, erklärt die Bibliotheksleiterin.

„Die Leser wollen immer das Neueste“

„Bei den Bestellungen arbeiten wir mit der Einkaufszentrale für Bibliotheken zusammen.“ Diese bestellt auf Wunsch für Bibliotheken alle Bestseller und liefertmonatlich hunderte Kärtchen mit den wichtigsten Informationen zu Neuerscheinungen. „Unsere Aufgabe ist es dann, diese durchzusehen und geeignete Bücher auszuwählen. Man muss dabei immer im Hinterkopf haben, dass man das Buch nicht für sich bestellt, sondern es möglichst vielen Lesern zusagen soll“, erklärt Lektorin Ina Kramer.

Wichtig sei es, den Bestand so gut es geht aktuell zu halten. Abgegriffene oder gar vergilbte Bücher nehme kaumjemand aus dem Regal. „Die Leser wollen immer das Neueste“, weiß Kramer und drückt den „NZ+Ich“-Teilnehmern einige der kleinen Kärtchen in die Hand. Aus diesen Vorschlägen darfjeder seinen persönlichen, aber optimalerweise massenkompatiblen Lieblingstitel, auswählen. „Der wird auch tatsächlich angeschafft“, verspricht Kramer.

Bestellung läuft übers Internet – aber in Buchhandlungen vor Ort

Die Bestellung ist mit wenigen Klicks erledigt: Heike Karstens scannt einen Barcode ein, kontrolliert noch einmal die Angaben – und bald wird ein neuer Titel im Regal stehen. „Wir sehen zu, dass wir unser Geld nach Möglichkeit in der Stadt lassen“, sagt Karstens. Bestellt wird daher bevorzugt bei Buchhandlungen vor Ort. In der Bibliothek angekommen wird jedes Medium katalogisiert und in eine Schutzfolie eingebunden. So vorbereitet hält ein Buch rund 60 bis 80 Ausleihen aus– „wenn es gut behandelt wird!“

Manche Leser kommen nur selten in die Bibliothek, leihen sich dafür von zu Hause E-Books aus. „Man hat alle Bücher auf einem Gerät, und das wiegt fast nichts. Und man kann die Schrift vergrößern“, zählt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Juliane Keil einige Vorteile auf. „Die meisten wollen aber noch richtige Bücher in der Hand halten. Deshalb glaube ich auch nicht, dass das klassische Buch bald ausgedient hat“, betont Keil. Zudem gibt es nicht jedes Buch auch als E-Book: „Wir müssen jede Lizenz zahlen. Und die Verlage verlangen für eine E-Book Lizenz zum Teil doppelt so viel, wie für ein gedrucktes Buch. Wir wollen keine Gelder verschwenden“, betont Bibliotheksleiterin Elke Albrecht.

„Ich finde es interessant, durch wie viele Hände ein Buch geht, bis es tatsächlich im Regal steht“, sagt NZ-Leserin Imke Figger.Käte Schöttke, die ehrenamtlich die Schulbücherei an der Amerikanischen Schule leitet, freut sich: „Ich habe viele Anregungen bekommen“. (akb)