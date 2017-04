Von allem ein bisschen

BrocksWremen. Es duftet verführerisch nach Schokolade und frisch Gebackenem: „Da möchte man am liebsten sofort reinbeißen“, sagt NZ-Leser Tobias Simon beim Anblick der „Easter Egg Brownies“, die Michaele Reinhardt aus dem Ofen holt. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion konnten zwölf Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG einen Blick hinter die Kulissen der Wremer Backstube „Brownies & Cookies“ werfen – und beim Backen und Dekorieren mithelfen.

Seit Frühjahr 2012 verkaufen Michaela und John Reinhardt Selbstgebackenes unter dem Slogan „Jeder Krümel ein Genuss“. „Zuerst haben wir nur für Familie und Freunde gebacken“, erzählt Michaela Reinhardt. Später habe ihr Mann die handgemachten Kekse auch hübsch verpackt als Präsente an Kunden seiner damaligen Firma verschenkt. „Das kam so gut an, da war unsere Geschäftsidee geboren“, sagt John Reinhardt, dessen Eltern einst nach Amerika auswanderten und später wieder nach Deutschland zurückkehrten.

Durch die Freundschaft zum Wremer Bäcker Holger Dahl wurde der Cookie-Traum Realität. „Immer, wenn er Feierabend gemacht hat, hat meine Frau die Backstube in Beschlag genommen“, sagt John Reinhardt und lacht. Nachdem der Handwerksmeister seine Bäckerei im vergangenen Jahr aus Altersgründen aufgab, übernahmen Reinhards die Räumlichkeiten komplett. „Fast wie zu Hause“, staunen die Leser beim Anblick der verhältnismäßig kleinen Backstube. Große Maschinen gibt es hier nicht, fast alles ist Handarbeit: „Das Rühren überlasse ich allerdings der Küchenmaschine“, sagt Michaela Reinhard und lacht. Ganz anders als ihr Schwiegervater: „Er hat wirklich alles mit der Hand gemacht und den Backofen auch nie aus den Augen gelassen“, erzählt Michaela Reinhardt.

Gebacken wird nach Geheimrezepten von John Reinhardts Familie: „Ich habe die Rezepte aber ein wenig angepasst“, sagt Michaela Reinhardt. Vor allem die Zuckermenge habe sie in fast allen Rezepten reduziert: „Unsere Brownies und Cookies sind süß, aber nicht amerikanisch süß“, sagt John Reinhardt. Für die Osterei-Brownies braucht es neben Zucker und Ei auch „ein bisschen Butter, ein bisschen mehr Schokolade“ – und einige andere geheime Zutaten. „Brownie-Teig sollte schön fluffig sein“, gibt Michaela Reinhardt den NZ-Lesern einen Tipp für zu Hause. Der Brownie selbst sollte dann innen weich und soft sein. In der Osterzeit füllt Michaela Reinhardt den Teig gerne in eiförmige Silikonformen – „schmeckt nicht anders, sieht aber nett aus“.