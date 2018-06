Salatköpfe für die Flusspferde

Bremerhaven/Hannover. Gierig reißt „Himba“ ihr riesiges Maul auf: Wenig später kommt von oben der erste Salatkopf geflogen. Genüsslich mampft „Himba“ das Grünzeug und schaut anschließend erneut erwartungsvoll zur Empore. Von dort aus füttern die Teilnehmer der „NZ+Ich“-Aktion, die sich hinter die Kulissen des Erlebniszoo Hannover umsehen können, das gefräßige Hippo.

„Der Salat ist für Himba nur ein kleiner Snack“, erklärt Tour-Guide Selina Reinsch. Immerhin mampft ein Hippo täglich bis zu 40 Kilogramm Gräser. „Man wundert sich, dass die Flusspferde so massig werden, obwohl sie nur Grünzeug fressen. Aber das meiste ist Muskelmasse, kein Fett“, so Reinsch. Überraschend für viele NZ-Leser: Trotz ihrer behäbigen Anmutung können Flusspferde bis zu 45 km/h schnell laufen.

Körpereigene „Sonnencreme“

„Flusspferde kommen meist nur nachts zum Fressen an Land“, erklärt Reinsch. Doch obwohl die Tiere die meiste Zeit im Wasser unterwegs sind, können sie kaum im eigentlichen Sinne schwimmen: „Dafür können sie minutenlang unter Wasser bleiben. Dabei verschließen sie ihre Nasenlöcher.“ Ein Tauchgang von bis zu sechs Minuten sei für die Tiere gar kein Problem. Allerspätestens nach 15 Minuten müssen sie wieder nach oben, um Luft zu schnappen.

„Die meiste Zeit dösen Flusspferde einfach im Wasser. Nase, Augen und Ohren befinden sich dann kurz oberhalb der Wasseroberfläche, so können sie atmen, sehen und hören“, sagt Reinsch. Mit der Sonne und den hochsommerlichen Temperaturen haben die Tiere keine Schwierigkeiten: „Sie produzieren eine Art körpereigene Sonnencreme“, sagt Reinsch. Das farblose Sekret, das ausgeschwitzt wird, töne sich innerhalb von Minuten rötlich und diene als UV-Filter und wirke auch antibakteriell.

Besondere Antilopen-Art

„Ich habe eine richtige Gänsehaut“, sagt Jutta Faulborn. Schließlich komme man diesen imposanten Tieren sonst nicht so nah. „Es war sehr eindrucksvoll, dem Flusspferd mal in den Rachen schauen zu können“, sagt auch Cornelia Reimers. „Ich war erstaunt, wie groß so ein Flusspferd aus der Nähe aussieht“, sagt Gerti Reimers. Hinter den Kulissen sei das Tier deutlich aktiver gewesen: „Wie es mit der Zunge gewackelt hat, sah schon niedlich aus.“

Und noch ein Tier hat es der 38-Jährigen angetan: die Addax-Antilope. Die weißen Wüstenantilopen sind vom Aussterben bedroht. „In ihrer afrikanischen Heimat wurden bei den jüngsten Zählungen nur noch sechs Tiere in freier Wildbahn gesichtet“, erklärt Selina Reinsch.

Der Erlebniszoo führt das Zuchtbuch für die Addax-Antilopen und koordiniert das Europäische Erhaltungszuchtprogramm mit einem wichtigen Ziel: diese besondere Antilopen-Art vor dem Aussterben zu bewahren.

Berberlöwen beeindrucken durch Mähne

Ausschließlich in zoologischen Einrichtungen sind heutzutage die Berberlöwen zu finden, die es den NZ-Lesern auch angetan haben: „In ihrer ursprünglichen Heimat Nordafrika sind die Großkatzen Anfang des 20 Jahrhunderts ausgestorben“, sagt Reinsch. Der Berberlöwe ist die größte lebende Löwenart. Männchen werden bis zu 2,80 Meter lang und bis zu 290 Kilogramm schwer. „Kennzeichnend für die Berberlöwen ist die Mähne der Männchen: Sie erstreckt sich über die Schultern bis zum Bauch und ist meist sehr dunkel gefärbt“, erklärt Reinsch. Ein Blickfang.

Während die Berberlöwen faul in der Sonne entspannen, schnibbeln die NZ-Leser in der Futterküche der Eisbären allerlei Obst, das anschließend mit Lebertran und Wasser übergossen gefrostet wird. Eisbär Sprinter weiß die Mühe erst einmal nicht zu schätzen, ignoriert die erfrischende Eistorte. Dann aber setzt er zum Sprung an – und landet im Wasser genau neben dem Leckerli. „Hui, das hat aber ganz schön gespritzt“, sagt Alexa Kloppenburg und lacht. Die 83-Jährige, die sich seit Jahren für Eisbären begeistert, staunt, wie schnell der Eisbär die Erfrischungverputzthat.„ZuHau-se hätte ich alles ganz ordentlich in kleine Stücke geschnitten. Hier zählt das Optische überhaupt nicht. Hauptsache, es schmeckt!“