Pürierte Überraschungen

Eine Currywurst zum Mittagessen? Menschen mit Kau- und Schluckbeschwerden können davon oft nur träumen. Es sei denn, sie essen die Wurst püriert. Das Unternehmen Biozoon sorgt dafür, dass der Brei wieder so aussieht wie eine Wurst. Mithilfe von Förmchen und speziellen Pulvern lässt sich „Smooth Food“ – püriertes, aber optisch ansprechendes Essen – herstellen. Wie das funktioniert und schmeckt, davon konnten sich zehn Leser bei einer „NZ+Ich“-Aktion überzeugen.

„Man schluckt mehrere tausend Mal am Tag. Das ist etwas Selbstverständliches – solange es funktioniert“, sagt Firmenchef Matthias Kück. Doch bei kranken und älteren Menschen sei diese Fähigkeit oft eingeschränkt. In manchen Einrichtungen werde für die betroffenen Bewohner pürierte Kost mit Stärke, Ei oder Soßenbindern angedickt. Für Kück eine schauderhafte Vorstellung: „Der Kau- und Schluckreflex wird schließlich über die Geschmacksrezeptoren angeregt“ – und Geschmack und Aroma gingen bei dieser Art der Zubereitung verloren. Die aus Stabilisatoren und Emulgatoren bestehenden Pulver, die für die Smooth-Food-Zubereitung benötigt werden, veränderten hingegen nur die Konsistenz der Lebensmittel. „Sie beeinflussen aber nicht den Geschmack“, betont Kück.

Wie „Smooth Food“ tatsächlich schmeckt, davon konnten sich die „NZ+Ich“-Teilnehmer beim Probekochen überzeugen: So wanderte ein passierter Gurkensalat zusammen mit einem Pulver in einen Sahnesiphon. Heraus kam ein Gurkensalatschaum. Die Urteile der Leser – sehr unterschiedlich. „Schmeckt wirklich nach Gurkensalat“, staunten einige, „sehr gewöhnungsbedürftig“ fanden den Schaum hingegen andere. Das Hauptgericht – Würstchen mit Brokkoli – dagegen mundete allen. Alle Zutaten wurden gekocht, einzeln püriert, mit einem Pulver vermischt in Silikonförmchen gefüllt und abgekühlt. Nach 20 Minuten im Backofen war der Hauptgang servierfertig. Und auch für den Nachtisch hatte Holger Glaubitz gesorgt. Es gab Kirschkuchen – als Schaum.

„Ich hätte mir den Geschmack nicht so gut vorgestellt“, sagt Sandra Mio. Vor allem der Kuchen habe sie erstaunt: „Man hat eine rosa Creme auf dem Löffel, schmeckt im Mund aber einen dunklen Boden, mit Sahnecreme und Kirschen“, staunte die 44-Jährige. „Es war zwar cremig, kam dem Original geschmacklich aber sehr nah“, sagte auch Johan von Liehn: „Es ist schon spannend, was man mit Lebensmitteln so machen kann.“

Nach dem Essen Zähneputzen? Für Menschen mit Schluckbeschwerden ein Problem. Also blies Koch Holger Glaubitz kurzerhand Luft in ein mit Pulver vermischtes Mundwasser. Die Blasen zerplatzen auf der Zunge. „Das erleichtert die Mundhygiene“, betont Matthias Kück. Aber auch allerlei Säfte lassen sich auf diese Weise zu Schaum verarbeiten. „Der Schaum muss nicht geschluckt werden, er benetzt nur Zunge und Gaumen. Für Menschen, die bereits mit einer Sonde ernährt werden, haben diese luftigen Schäume einen stimulierenden Effekt“, sagt Kück und spricht von einer „Geschmacks-explosion“.

„Es ist ein völlig neues Gefühl, dass das Essen so im Mund zergeht, ohne, dass man schlucken muss“, sagt NZ-Leser Hans Tluk. Der 70-Jährige führt Touristen und Einheimische regelmäßig durch den Fischereihafen und freute sich über die Kochstunde: „Jetzt kann ich endlich allen aus eigener Erfahrung erzählen, was hier bei Biozoon passiert.“ (akb)