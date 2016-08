Einem Oscar-Preisträger begegnet man in Lehe nicht alle Tage. Im Juli aber war das möglich: Rund 70 Menschen erlebten den Spezialeffekte-Künstler Volker Engel im Rahmen der NZ-Gesprächsreihe „Leute in der Losche“ im Wasserturm am Leher Stadtpark. Gleich zweimal erntete Engel dabei Szenenapplaus.