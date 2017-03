Mobilés spielen mit Licht und Schatten

Eigentlich feilen sie gerade noch an ihrem Abschlussbild „Danke Bremerhaven“, aber auch der Sonderwunsch „NZ“ ist schnell erfüllt: In Windeseile formieren sich „Die Mobilés“ hinter der großen Leinwand, verbiegen ihre Körper zum Teil wie Schlangenmenschen, kreieren mit verblüffender Leichtigkeit den gewünschten Schriftzug – und bringen die Teilnehmer der „NZ+Ich“-Aktion in der Stadthalle zum Staunen. Sechs Leser der NORDSEE-ZEITUNG durften am Freitagabend vor der Show „Moving Shadows“ hinter die Kulissen schauen.

Mit den Schatten ihrer Körper und sparsam eingesetzten Requisiten wollen „Die Mobilés“ Geschichten erzählen. Die Mitglieder der Kompanie, die 1979 als Bewegungstheater Mobilés gegründet wurde, sind zumeist ehemalige Profiturner, Tänzer oder Akrobaten. „Alle, die bei uns mitwirken, müssen ein gewisses Bewegungstalent und ein gutes Gefühl für ihren Körper mitbringen“, sagt Show-Produzent Stefan Südkamp. Immerhin entstehen die Schattenbilder erst durch allerlei Verrenkungen: „Alle müssen im richtigen Moment in der richtigen Position an der richtigen Stelle stehen.“ Schon kleine Verschiebungen und Veränderungen der Bewegung können große Auswirkungen auf die gewünschte Schatten-Illusion haben.

Körperbetonte Kleidung ist wichtig

„Während der Show tragen alle körperbetonte Kleidung“, erklärt Südkamp. Das aber komme nicht überall gut an. So mussten die Künstler bei einem Gastspiel in Dubai alle unfreiwillig in Jogginghosen auftreten. Die Frauen im Ensemble, die einige Szenen in sehr knappen Oberteilen spielen, sollten gar den Kopf verhüllen. „Das hätte nicht funktioniert“, weiß Südkamp. Denn auch, wenn die Mitglieder des Ensembles ihre Frisur oftmals mit einer Badekappe verdecken, braucht es die Haare manchmal auch als Requisit.

„Nachdem wir einen Blick hinter die Leinwand werfen durften, achten wir jetzt vermutlich noch stärker auf Details“, spekulierte NZ-Leserin Marion Janke. Auch Andre Hermann (38) zeigte sich von dem Blick hinter die Kulissen begeistert: „Das Gespräch mit dem Produzenten war sehr interessant, weil man aus erster Hand erfahren hat, wie sich die Gruppe entwickelt hat.“ Mit einer Schattentanz-Nummer gewannen „Die Mobilés“ als erste ausländische Gruppe die französische Ausgabe des TV-Formats „Das Supertalent“. Die Siegesprämie stecke in der aktuellen Show, berichtet Stefan Südkamp: „Damit haben wir uns einen Traum erfüllt.“ (akb)