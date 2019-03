Mit Reinheit anfangs kein Erfolg

Bremerhaven. Vergangene Woche war er noch als Delegationsmitglied zusammen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Äthiopien, am Montag plauderte Frosta-Chef Felix Ahlers locker im Leher Wasserturm. NZ-Chefredakteur Christoph Linne sprach mit dem erfolgreichen Manager bei „Leute in der Losche“ über dessen Ausbildung, berufliche Ziele und vor allem über die Einführung des Frosta- Reinheitsgebots.

Seit 2003 verzichtet Frosta bei der Produktion seiner Tiefkühlprodukte konsequent auf Aromen, Zusatzstoffe sowie Geschmacksverstärker. Zuvor hätten mehr Lebensmittelchemiker als Köche bei Frosta gearbeitet, erinnerte sich Ahlers. Das hat sich mit der Einführung des Reinheitsgebots grundlegend geändert. „Wir kochen hier in großem Stil, wie man auch zu Hause in der Familie kocht“, versicherte Ahlers seinen Zuhörern. An der Entwicklung des Reinheitsgebotes seien alle Mitarbeiter beteiligt gewesen, so der Sohn des Unternehmensgründers, der selbst vor seinem Wirtschaftsstudium eine Kochlehre in Paris absolviert hat. Dennoch ging das Projekt erst einmal fast in die Hose. „Das, was wir so toll fanden, hat der Markt anfangs nicht verstanden.“ Der Umsatz ging zunächst drastisch zurück. „Wir hatten völlig unterschätzt, was es bedeutet, Millionen von Konsumenten die neue Idee zu erklären“, so Ahlers. Der Erfolg habe nicht die erwarteten drei Monate, sondern drei Jahre auf sich warten lassen.

„Das Thai-Green-Curry habe ich komplett selbst kreiert“

Ahlers verriet den Zuhörern ein Geheimnis, das Dienstagabend auch Thema in der ZDF-Sendung „No-Name oder Marke“ war: Egal ob Paella oder Nasi Goreng: Hinter etlichen No-Name-Gerichten verbirgt sich der Markenhersteller. „Wir produzieren zu 40 Prozent Frosta-Gerichte und zu 60 Prozent für große Handelsketten.“ Darunter sind Edeka, Rewe, Aldi und Lidl. In den Produkten der Handelsmarken können allerdings Aromen, Zusatzstoffe oder Geschmacksverstärker enthalten sein. „Da richten wir uns nach den Rezeptwünschen der Kunden“ – und nach deren Budgetvorgaben.

Ob er als gelernter Koch schon einmal ein Frosta-Gericht von vorn bis hinten selbst komponiert habe, wollte NZ-Chefredakteur Linne wissen. „Das Thai-Green-Curry habe ich komplett selbst kreiert“, sagte Ahlers. Das sei eine Zeit lang der Renner gewesen, mittlerweile aber wieder vom Markt genommen worden. Zurzeit kocht der Frosta-Chef ausschließlich privat, und „gerne über den Tellerrand“. Die somalische und syrische Küche mit vegetarischen und veganen Gerichten sei besonders interessant.

780 Mitarbeiter

Die Entwicklung eines neuen Produktes nehme eine Menge Zeit in Anspruch. „Ein halbes Jahr finde ich aber deutlich zu lang, wir müssen schneller werden“, sprach der Unternehmer die ständig wechselnden Trends an. Von fünf Ideen werde maximal eine umgesetzt. Und dieses Gericht könnte auch schnell wieder vom Markt verschwinden.

Ein Großteil der Produkte werde im Bremerhavener Werk mit 780 Mitarbeitern hergestellt, so der studierte Volkswirt, der mit seiner Familie in Hamburg lebt. „Bremerhaven ist unser wichtigster Standort“. Er selbst könne sich noch lebhaft an seine Kindheit erinnern, damals roch die Kleidung seines Vaters abends meist nach Fisch.

Verbundenheit zur Region

Die Verbundenheit zur Region zeigt Ahlers in der Zusammenarbeit mit der Cuxhavener Firma Kutterfisch. Unter der Bezeichnung „Nordseefisch“ gibt es bei Frosta Produkte wie Fischstäbchen und Frikadellen, die ausschließlich aus Nordsee-Seelachs und nicht wie üblich aus Alaska-Seelachs hergestellt werden.

Mal nicht um Fisch oder Gemüse, sondern um Kaffee ging es, als Ahlers Bundespräsident Steinmeier bei dessen Äthiopien-Reise begleitete. „Ich bin davon überzeugt, dass nur Handel der richtige Weg für Entwicklungshilfe sein kann“, betonte Ahlers. Deshalb habe er ein Kaffeeprojekt in Äthiopien angeschoben. Finanzielle Hilfe führe meistens nur zu Abhängigkeit und Passivität. Um Kreativität und Eigenverantwortung zu fördern, sei es notwendig, Arbeitsplätze zu schaffen. Durch das Rösten und Verpacken direkt am Ort komme in Äthiopien im Vergleich zum Export von grünen, ungerösteten Kaffeebohnen rund 80 Prozent mehr Wertschöpfung für den Kaffee an.

Ein ungewöhnliches Geständnis legte der Vater von zwei Kindern (3 und 6 Jahre) ab: Auf die Frage, wann er zuletzt ein Produkt von Iglo gegessen habe, verriet er. „Als bei uns zu Hause die Frosta-Fischstäbchen alle waren, haben wir für unsere Kinder die Konkurrenzmarke gebraten.“ (ul)