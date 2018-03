Bremerhaven. „Ich bin platt, wie viele Leute hier sind. Ich dachte, ich sitz hier nur mit meinen Schulfreunden“, platzt es aus Tomas „Shorty“ Seyler heraus. Ja, der Dart-Profi und gebürtige Bremerhavener ist ein Publikumsmagnet: Bei der jüngsten Ausgabe von „Leute in der Losche“, dem Talk der NORDSEE-ZEITUNG im Wasserturm am Leher Stadtpark, blieb kein Stuhl leer. Im Gespräch mit Chefredakteur Christian Klose erzählte der 42-Jährige aus seinem Leben zwischen Scheibe und Studio – und das äußerst unterhaltsam.

Sein Vater ist schuld daran, dass Seyler zum Dartspieler wurde. „Der kam mit einem Pokal vom Dartturnier zurück.“ Der Sohn, damals neun Jahre alt, bekam eine Dartscheibe und fing an, zu trainieren. Weil er im Kindergartenalter einen Oberschenkelhalsbruch hatte und sieben Operationen über sich ergehen lassen musste, hatte Seyler viel Zeit für die schnellen Pfeile: „Ich konnte keinen anderen Sport machen, nicht einmal Schulsport.“

Die Liebe zum Dart ließ den Bremerhavener, der heute in Bremen lebt, nie wieder los. Er lernte Groß- und Außenhandelskaufmann bei Hofmeister & Meincke, machte hinterher „25 verschiedene Jobs“, betrieb jahrelang eine Kneipe – aber in der Freizeit wurde Dart gespielt, bald immer erfolgreicher. Er gewann mit 18 Jahren die German Masters – „der Erfolg, auf den ich besonders stolz bin“ –, trat fürs Nationalteam an und war jahrelang die Nummer eins in Deutschland.

2006 nahm er dann an der legendären Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace, dem „Ally Pally“, teil. „Was sich von diesem Zeitpunkt bis jetzt im Dart verändert hat, ist sensationell“, freut sich Seyler. Das Publikumsinteresse hat sich gewaltig gesteigert. Bei der letzten WM im Januar 2016 schalteten zwei Millionen deutsche Zuschauer ein. „Das hätte ich nie für möglich gehalten. Wahnsinn.“

Der Wahnsinn reicht bis Bremerhaven. „Ich freue mich, so viele neue Gesichter begrüßen zu können“, sagt NZ-Chefredakteur Klose. „Hier sitzt heute nicht unser Stammpublikum.“ Nein, es sind Dart-Fans; Männer und Frauen, Jungs mit ihren Eltern, ältere Ehepaare und natürlich auch Seestadt-Darter, die „Shorty“ seit langem kennen. Viele machen in der Pause ein Foto mit ihm und holen sich ein Autogramm.

Seyler ist auch der „Mann aus dem Fernsehen“: Bei Sport1 moderiert er zusammen mit Elmar Paulke Dart-Übertragungen. „Paulke hatte mich nach einem Wettkampf des deutschen Darters Andree Welge angesprochen.“ Zuerst hatte Seyler das Angebot nicht ernst genommen. Dann probierte er es aus und „war eine Null: Ich war leise und müde, und meine Frau fragte mich hinterher: ,Ist das dein Ernst?‘“ Er lernte, sich zu entspannen, redete – wie in der Losche – frei von der Leber weg. „Es macht mir jetzt einen Heidenspaß. Sabbeln kann ich ja.“ Stimmt.

Jetzt will er sportlich wieder durchstarten. Eine Krise hat er überwunden. „Ich musste im Fernsehen erklären, wie man wirft, und das hat mich vor der Scheibe behindert. Ich habe zu viel nachgedacht, war schlecht gelaunt. Aber du bist nur gut, wenn du gut drauf bist.“ Denn Dart ist für ihn zu allererst ein großer Spaß. Er liebt die Stimmung bei Wettkämpfen, die verrückten, verkleideten Fans, die ihre „irren Schilder“ hochhalten. „Da krieg ich das Grinsen nicht aus dem Gesicht.“ Dart ist für Seyler ein anstrengender Sport, aber ein Fun-Sport. Davon, dass er olympisch wird, hält er nichts. „Das passt nicht.“ Aber dass sich Deutschland weiter entwickeln muss mit Dart-Internaten wie in den Niederlanden und England, das findet er schon. „So ein talentiertes Team zu betreuen, dazu hätte ich Lust.“

Doch zuerst will sich Seyler die Tourcard sichern. „Sie sollen wieder Angst vor mir haben“, sagt der Profi lachend – und erntet spontan Applaus.