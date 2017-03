Kostümwechsel in Sekunden

Zwei Stunden vor Beginn der „Holiday on Ice“-Show herrscht auf der Eisfläche in der ÖVB-Arena Bremen bereits reger Betrieb: Die Künstler machen sich warm, üben noch einmal besonders schwierige Figuren. Auch Annette Dytrt trug noch ihre Schlittschuhe, als sie zehn Leser der NORDSEE-ZEITUNG bei einer exklusiven „NZ+Ich“-Aktion hinter die Kulissen der Eisshow führte.

28 Eiskunstläufer aus zehn Nationen wollen bei den Zuschauern der Show „Time“ Erinnerungen an die schönsten Momente des Lebens wecken. In diesem Jahr ist auch Annette Dytrt, fünfmalige ehemalige deutsche Eiskunstlauf-Meisterin, mit dabei – und läuft bis zu drei Shows am Tag. „Das ist natürlich anstrengend, aber es macht mir auch Spaß“, verriet sie.

Doch bevor die Künstler ihre akrobatischen Kunststücke auf dem Eis präsentieren können, gibt es einiges zu tun. „Wir haben natürlich unsere eigene Eismaschine dabei“, erläuterte Tour-Manager James Taylor.

Zuerst werden rund 200 große Aluminiumplatten, durch die ein mit einem Kühlaggregat verbundenes Röhrensystem verläuft, auf dem Hallenboden platziert. „Anschließend werden die Platten solange mit Wasser besprüht, bis die optimale Eishöhe von drei bis fünf Zentimetern erreicht ist. Das Wasser gefriert, weil Kühlflüssigkeit, die eine Temperatur von minus 13 Grad hat, durch die Röhren in den Platten fließt.“ Damit die Eisfläche strahlend weiß aussieht, werde zwischenzeitlich ein Wasser-Kreide-Gemisch aufgetragen. „Bis der Untergrund für die Premiere bereit ist, braucht es zwei bis drei Tage“.

Vier Eismeister sind im Einsatz

Vier Eismeister kontrollieren die Fläche teilweise alle zwei Stunden und schleifen sie regelmäßig ab, um Kratzer und Unebenheiten zu beseitigen und die Verletzungsgefahr zu minimieren. „Sie sorgen dafür, dass immer alles reibungslos läuft“, sagte Taylor. Einer habe die Eismaschine, die im Lastwagen vor der Halle steht, immer im Blick. „Wenn die Maschine ausfällt und wir nicht rechtzeitig reagieren, haben wir ein riesiges Problem“, so Taylor.

„Wir reisen mit fünf großen Lastwagen voller Material an“, erklärte der Tourmanager. Darin verstaut sind Traversen, Beleuchtungs-, Ton- und Pyrotechnik, Requisiten und die Kostüme. „Rund 150 haben wir mit auf Tour“, verriet Dytrt. Sieben Mal pro Show verschwindet sie in der „Quick-Change“-Garderobe: „Einmal habe ich nur knapp 40 Sekunden, bis ich wieder aufs Eis muss.“