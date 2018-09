„Hier roch es richtig nach Fisch“

Reinhard Meiners lässt Geschichte des Fischereihafens lebendig werden

Fischereihafen. Wenn der Nebel auf der B 6 mal wieder so dicht war, dass man kaum noch die Bäume am Straßenrand sah, dann dachte sich Reinhard Meiners immer frohen Mutes: „Macht nichts. Sobald wir in Bremerhaven sind, riechen wir das.“ Viele Jahre leitete der heute 86-Jährige als Geschäftsführer die Geschicke der Bremerhavener Fischereihafen-Betriebsgesellschaft (FBG). Bei einer „NZ+Ich“-Aktion anlässlich der Islandtage berichtete Meiners am Freitagabend von den Ursprüngen des Schaufensters Fischereihafen als Kerngebiet des Fischumschlages und stellte dessen Entwicklung bis in die Gegenwart dar.

Wo heute das beliebte maritime Ausflugsziel liegt, landeten früher die Schiffe zum Löschen ihrer Ladung. Speziell die isländische Fischereiflotte spielte ab Ende der 1970er Jahre eine besondere Rolle: Mit der Einführung der 200-Meilen-Zone begann eine enge wirtschaftliche Beziehung zu den isländischen Reedereien, deren Fangschiffe täglich im Fischereihafen anlandeten. „Ich bin immer wieder nach Reykjavik geflogen, um mit den Reedern über Preise, Mengen und Konditionen zu verhandeln“, erinnerte sich Meiners und erfreute die Zuhörer mit so mancher Anekdote. (akb)