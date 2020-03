Geprüft wird mit Technik und allen Sinnen

Bremerhaven. Auf dem Tisch liegen Makrelenfilets, Jakobsmuscheln und Räucherlachs. „Den Lachs würde ich jetzt vermutlich nicht mehr essen“, sagt Hartmut Paul angesichts des überschrittenen Verbrauchsdatums. Der Lebensmittelchemiker ist im Prüflabor Iben unter anderem für sensorische Kontrollen zuständig. Er kontrolliert Aussehen, Geruch, Konsistenz und auch Geschmack von Lebensmitteln. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion konnten 15 Abonnenten dem Experten über die Schulter und im Prüflabor hinter die Kulissen schauen.

Im Labor angekommen, wird erst einmal die Eingangstemperatur gemessen, anschließend erhält jedes Produkt eine spezifische Probennummer – und durchläuft dann zahlreiche Tests. „Wenn die letzte Untersuchung abgeschlossen ist, bewerten Sachverständige das Ergebnis“, erklärt Schuirmann. Die Auswertung geht an den Kunden und in bestimmten Fällen auch an das Gesundheitsamt.