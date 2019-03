Fernab vom Massentourismus

Beate und Horst Ulich sprechen bei „ Leute in der Losche “ über ihre Reisen in den hohen Norden

BREMERHAVEN. Fellmütze auf dem Kopf, Sonnenbrille im Gesicht, Eiszapfen an der Nase: Beim NZ-Talk „Leute in der Losche“ zeigten Beate und Horst Ulich gleich, wohin die Reise geht. Der reich bebilderte Ausflug der Gäste aus Wremen führte von Kanada über Island bis in den hohen Norden des eisigen Grönlands, wo den Menschen das Blut in den Adern gefriert. „Schockverliebt ins raue Grönland“ war der Titel der Lichtbilderreise in die Polarregionen dieser Erde überschrieben.

Andreas Schoener, stellvertretender Chef der Landkreisredaktion, moderierte den Vortrag des weit gereisten Paares charmant an mit einem geflügelten Wort von Goethe: „Warum in die Ferne schweifen, das Gute liegt so nah?“. Doch angesichts kraftvoller Bilder aus einzigartigen Naturparadiesen und der begeisterten Erzählungen der Gäste musste er sich gleich eines Besseren belehren lassen.

Die packende Reise im Bann des Nordens beginnt in Kanada, jedoch nicht im Fünf-Sterne-Hotel, sondern im kleinen roten Zelt, dessen Heringe stets in den Boden geschlagen werden, wenn die 62-Jährige und ihr 78 Jahre alter Ehemann den Rucksack schnüren. „Wir reisen mit kleinem Gepäck“, verrät Beate Ulich. „Die rote Tasche mit dem Zelt ist immer dabei, ebenso ein kleiner Outdoor-Toaster.“

Während farbenprächtige Bilder über die Wand flimmern, erzählen die Ulichs von besonderen Momenten und Begegnungen, von Freunden fürs Leben, von Wildnis und Einsamkeit und einem Elch, der über Zeltleinen stolpert. Das Ehepaar präsentierte sich als gut eingespieltes Duo. Sie, eloquent und versiert am Laptop, lässt während ihrer humorvollen Schilderungen beeindruckende Bilder über die Leinwand fließen, er gibt den versonnenen Zuhörer, der im passenden Moment Anekdoten souffliert und besondere Momente Revue passieren lässt: „Das ist nicht lustig, wenn ein Elch nachts das Zelt verwüstet.“

Vom Trans-Labrador-Highway ging die Reise weiter nach Island. Woher diese Vorliebe für den

hohen Norden komme, wollte Schoener wissen. Er erfuhr, dass die Regionen am nördlichen Polarkreis eine fantastische Destination für Naturliebhaber seien. „Länder aus Feuer und Eis. Polarlichter, fauchende Geysire, gewaltige Gletscher und die stete Begleitung von Meer und Wind bieten überwältigende Vielfältigkeit und einzigartige Eindrücke“, sagte Beate Ulich über die Faszination von Island und Grönland.

Es gibt besondere Erlebnisse. „Eine Jagdreise auf dem Meereis mit dem Hundeschlitten. Eine Bootsfahrt zwischen mächtigen Eisbergen. Und immer wieder die Begegnungen mit wild lebenden Tieren und beeindruckenden Menschen.“ Anstrengend würde die Reise jedoch, wenn das Thermometer auf minus 40 Grad Celsius falle, das könne schon mal vorkommen im grönländischen Ilulissat.

Und doch: „Im Winter gibt es in der Bucht von Ilulissat keine geschlossene Eisdecke mehr. In den vergangenen fünf Jahren ist ein enormer Eisverlust zu beobachten, die Eisschmelze hat rasant zugenommen.“ Und so mischen sich warnende Töne in die Betrachtung von Traumzielen und Naturschätzen, gelten doch die Polarregionen der Erde heute als Schlüsselgebiete der globalen Klima-Entwicklung. „Der Klimawandel ist ein schleichender Prozess. Man spürt ihn nicht sofort. Doch die Auswirkungen auf die Erdoberfläche und das Wetter haben Fahrt aufgenommen“, hat Beate Ulich während der vergangenen sieben Reisen auf die größte Insel der Erde festgestellt.