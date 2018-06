Erstaunt über „Knochenarbeit“

Bremerhaven. Hinab in die Tiefe ging es jetzt für 20 Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG: Bei einer „NZ+Ich“-Aktion führte der ehemalige Verkehrsplaner Volker Gudehus gleich zwei Gruppen über die Hafentunnel-Baustelle. Ausgerüstet mit Helm, Warnwesten und Gummistiefeln überzeugten sich die NZ-Leser vom Baufortschritt.

„Viele Fragen beantwortet“

„Das ist schon gigantisch. Man fühlt sich selbst so unglaublich klein“, sagte Heide Diefenbach, während sie sich in der Baugrube umschaute. „Wenn man eine Zeichnung oder ein Bild sieht, dann hören sich 1,8 Kilometer gar nicht so lang an. Aber wenn man hier durchläuft, erscheint mir alles länger und breiter als gedacht“, ergänzte Uwe Diefenbach. Er staunte vor allem darüber, dass trotz moderner Technik noch vieles „echte Knochenarbeit“ ist.

„Wir fahren hier öfter mit dem Rad entlang und schauen dann von der Brücke nach unten. Heute wurden all die Fragen beantwortet, die ich mir gestellt habe, wenn ich in die Baugrube geblickt habe“, lobte Dorlies Weinhold aus Weddewarden. Auch für Ehemann Peter Weinhold war die Besichtigung der Baustelle „unglaublich aufregend. Ich fand es toll, dass man in den unterschiedlichen Bereichen vom frühen Baustadium bis zum Endstadium momentan alles sehen kann“, so Peter Weinhold.

„Wahnsinnige Dimensionen“

„Das sind wahnsinnige Dimensionen. Wenn man von oben auf die Baustelle schaut, kommt einem das gar nicht so groß vor“, sagte Beate Bexendorf, die ihr Glück kaum fassen konnte: „Man steht mitten im Tunnel. Unglaublich“, staunte die 53-Jährige bei der Besichtigung der Tunnelröhre.

Die meiste Zeit habe sie sich wie auf einer Baustelle gefühlt: „An einer Stelle im Tunnel hatte ich dann aber das Gefühl, dass hier schon sehr bald Fahrzeuge durchrollen können“, so Bexendorf. Tatsächlich wird der Verkehr frühestens Anfang 2020 durch den Tunnel rollen. (akb)