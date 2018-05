„Ein Tag Urlaub vom Alltag“

Bremerhaven. Die Kabinen sind bezugsfertig, die Liegen am Pool laden zum Sonnenbad ein, in den Restaurants sind die Tische gedeckt. „Können wir nicht einfach an Bord bleiben?“, fragen gleich mehrere Leser der NORDSEE-ZEITUNG beim Rundgang über die „Norwegian Bliss“. Die 20 Gewinner der exklusiven „NZ+Ich“-Aktion gehörten zu den allerersten Gästen an Bord. Doch bevor der Luxus-liner am Abend in Richtung Southhampton ablegte, mussten sie schweren Herzens von Bord.

„Hier könnte ich es mir gut gehen lassen“, schwärmt Ingeborg Dreyer beim Anblick des Spa-Bereichs mit Saunen und Salzgrotte. Wer Abkühlung sucht, ist im Schneeraum richtig. „Hier kommt man in den Genuss von frostigen Temperaturen zwischen null und minus sechs Grad“, erklärt Tour- guide Anja Merkel.

Ein paar Decks höher erwartet die Besucher auf dem Außendeck der „Wasserpark“ mit mehreren Pools. „Natürlich dürfen auch die Wasserrutschen nicht fehlen“, erklärt Merkel. Darunter eine Freifall-Rutsche: Wenn das Podest nach einem Countdown wegklappt, geht es senkrecht in die Tiefe. „Nach sechs Sekunden ist der Nervenkitzel dann vorüber.“

Ähnlich rasant geht’s auf der zweigeschossigen Kartbahn zu: Mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde können die Urlauber über die 300 Meter lange Strecke sausen. „Dadurch, dass wir Elektrokarts einsetzen, haben wir keine Abgase und minimieren den Lärm“, sagt Merkel. „So etwas habe ich auf einem Schiff noch nie gesehen“, staunt Nina Harms.

„Ich könnte mir gut vorstellen, mal mitzufahren, wenn der Preis stimmt“, sagt die 35-Jährige. Rund 2200 Euro kostet eine Woche in einer Balkonkabine. Knapp 6000 Euro zahlt, wer eine Woche im exklusiven Suitenkomplex „The Haven“ bucht. Dort erwarten die Gäste ein Restaurant, eigener Pool und Butler.

„Das ist eine Stadt“

„Das Herz des Schiffes“, so Anja Merkel, umfasst die Decks 6 bis 8, wo die meisten Restaurants, Bars und Unterhaltungsmöglichkeiten zu finden sind – und auch das für amerikanische Schiffe obligatorische Kasino. Kein einziger Ton kommt in der „Silent Disco“ aus den Lautsprechern: Wer hier feiert, trägt Kopfhörer. „In welchem Bereich des Raumes man tanzt, entscheidet sich über die Musik“, erklärt Merkel.

„Ich war bislang nur auf kleinen Segelschiffen unterwegs“, erzählt NZ-Leserin Ursula Niemeyer. Einen Urlaub auf einem großen Kreuzfahrtschiff habe sie sich bislang nicht vorstellen können: „Jetzt muss ich meine Meinung revidieren. So eine Woche fände ich schon spannend“, sagt die 68-Jährige. „Natürlich hat eine Kreuzfahrt Vorteile, wenn man in kürzester Zeit viele Orte kennenlernen möchte, ohne dauernd Koffer packen zu müssen“, sagt Ehemann Rolf Niemeyer. Ganz überzeugt aber hat ihn die „Norwegian Bliss“ nicht: „Das ist kein Schiff, das ist eine Stadt!“

„Das Schiff ist gigantisch“, sagt dagegen Lucien Olsowski. „Wasserrutschen, Kartbahn, Lasertag: Das alles braucht man auf einem Schiff eigentlich nicht, aber ich würde es ausprobieren“, sagt der 21-Jährige. Gegen eine Kreuzfahrt hätte er nichts einzuwenden: „Dann aber in wärmere Gebiete.“ Die „Norwegian Bliss“ fährt den Sommer über nach Alaska.

„Das war ein Tag Urlaub vom Alltag“, schwärmt NZ-Leserin Britta Feldmann (48) von der Aktion.