„Das Wasser des Lebens“

Spaden. Schwenken, schnuppern – und dann erst probieren: So machen es Experten bei einer Whisky-Verkostung. Denn Whisky ist nicht gleich Whisky. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion erfuhren zwölf Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG Wissenswertes über hochprozentige Getränke.

Für Verwirrung sorgt bei Laien oft schon die Schreibweise: „Ob sie Whisky oder Whiskey trinken, hängt vereinfacht gesagt davon ab, woher das Produkt stammt“, erklärt Ingo Kirchhoff, Inhaber von „Whisk(e)y & More“. „Die Schreibweise mit e führten die großen Destillerien in Dublin ein, um sich vom weniger guten Whisky der ,Bauern‘ auf dem Land, aber auch vom schottischen Whisky abzugrenzen. Irische Auswanderer brachten die Schreibweise mit e auch nach Amerika. Bis auf wenige Ausnahmen schreibt sich in Irland und den USA der Whiskey mit e, unabhängig von Qualität und Machart. Die restliche Welt ist bei der Schreibweise bei Whisky geblieben“, so der Experte.

Wichtige Begriffe