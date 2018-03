Das Notizbuch immer dabei

„Zuerst hab ich eigentlich getöpfert. Dann hat er mich irgendwann vertrieben“, erzählt Ehefrau Gisela Glaasker und lacht. Nun sitzt Heinz Glaasker regelmäßig in seiner kleinen Werkstatt und lässt seiner Fantasie freien Lauf. Seine Keramik-Cartoons, die Alltagssituationen, kleine Katastrophen und menschliche Marotten dreidimensional darstellen, sollen zum Schmunzeln anregen. „Die Kunst ist es, banale Situationen so zu überspitzen, dass sie lustig werden“, erklärt der Künstler den NZ-Lesern: „Ideen findet man immer und überall.“

Die Herstellung eines Ton-Kunstwerks dauert bis zu sechs Wochen. Alles beginnt mit einer Skizze: „Ich habe eigentlich immer ein Notizbuch dabei, damit keine Idee verloren geht! Auch nachts liegt meistens eines neben dem Bett“, erzählt Glaasker. In seiner Werkstatt greift sich der Künstler dann den Ton und formt daraus Figuren. „Dann wird alles bei 750 Grad gebrannt, glasiert und manchmal auch koloriert.“

Doch Glaasker arbeitet nicht nur mit Ton: Mehr als 30 Jahre hat das Multitalent als Cartoonist für viele Verlage in Deutschland gearbeitet. „Heute male ich so, wie die beste Malerin aller Zeiten: meine Oma“, schwärmt Glaasker. Sie war es, die den Jungen bereits früh für die Kunst begeisterte und ihn dazu anregte, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.

„Schon in der Schule habe ich die Hefte voll gemalt“, verrät Heinz Glaasker und lacht. Gerne auch mal mit einem Vogel, der ein Haus auf dem Rücken trägt oder einer Spinne, die sich im Blumenstrauß versteckte. „Meiner Lehrerin gefiel das natürlich nicht“, sagt Glaasker. Auch später habe er sich immer wieder Kritik gefallen lassen müssen: „Jeder wollte mir sagen, was und wie ich zu malen habe“, erinnert sich Glaasker und mahnt: „Lassen Sie sich nichts sagen und lassen Sie vor allem Kinder malen, wie sie möchten! Wichtig ist, dass man seinen eigenen Weg findet.“

Früher hat Glaasker sich auch ernsten Themen, etwa Terror, Krieg und Umweltkatastrophen, gewidmet: „Das war so schrecklich, dass ich es selbst nicht mehr ertragen habe.“ Heute malt er Menschen, Tiere sowie Fantasiegestalten und -welten in leuchtenden Farben. Seine Bilder sind bunt und herrlich unbeschwert – wie von Kinderhand gemalt. „So wie ich ihn erlebe, habe ich das Gefühl, dass er das Kind im Inneren nicht abgelegt hat“, sagt NZ-Leserin Frieda Pielack. Glaasker ist überzeugt: „Kinder haben die besten Ideen.“

Glaaskers Lieblingswerkzeug beim Malen ist – sehr zur Überraschung der Besucher – ein Haushaltsschwamm: „Damit kann man wunderbar Farbe auf eine Leinwand ziehen und es gibt schöne Strukturen“, erklärt Glaasker.

Witzige Tonfiguren begeistern

„Diese farbenfrohen Werke finde ich ganz toll. Das ist Kunst, für alle“, lobt Helle Semken. Die 42-Jährige ist schon mehrfach an Glaaskers Atelier vorbeigefahren: „Aber wenn man einen Künstler vor Ort hat, sollte man doch auch mal wissen, wie er arbeitet. Ich finde es spannend, wie er die Figuren modelliert und welcher Aufwand dahinter steckt“, so Semken.

Holger Bock gefallen besonders die Ton-Figuren. „Die sind unglaublich witzig und haben so eine große Aussagekraft“, lobt er. „Mich faszinieren diese witzigen kleinen Details. Das trifft genau meinen Humor“, sagt Martina Flathmann über die lustigen „Hingucker“, die Szenen aus dem Leben zeigen. Die 62-Jährige, die früher selbst getöpfert hat, schaut in der Werkstatt besonders genau hin: „Ich finde es unglaublich, mit welch‘ kleinen Mitteln er einen so großen Ausdruck hinbekommt und was kleinste Veränderungen bewirken können.“