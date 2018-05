Bremerhaven. Ein Knopfdruck genügt: Sobald Thomas Anthes in der Sander-Apotheke in der Bürger einen Auftrag in seinen Computer eintippt, setzt sich eine Etage höher eine höchst effiziente Maschinerie in Gang: Zwei Greifarme sausen zwischen vier hohen Regalen hin und her, greifen das gewünschte Medikament und befördern es – ähnlich einer Rohrpost – durch einen Schacht in den Verkaufsraum direkt zur Kasse. Was hinter dem Verkaufstresen einer Apotheke passiert, das bekommen die Kunden meist nicht mit. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion aber durften sechs NZ-Abonnenten mit dem Inhaber der Sander-Apotheken hinter die Kulissen schauen.

80 000 bis 90 000 Verpackungen

„Der Kommissionierer ist das Herzstück der Apotheke“, sagt Thomas Anthes. Die Maschine sieht fast aus wie ein begehbarer Kleiderschrank, nur dass dort eben Medikamente in den Regalen liegen. „Wir haben 15 000 bis 16 000 unterschiedliche Produkte vorrätig.“ Insgesamt liegen rund 80 000 bis 90 000 Verpackungen im Lager. „Der Roboter greift immer die Verpackung, die am längsten im Regal liegt“, erklärt Anthes. Keine zehn Sekunden dauert es, bis das Medikament im Verkaufsraum ankommt.

„Sobald ein Produkt verkauft wird, wird es automatisch nachbestellt“, erklärt Anthes. Die Boten des pharmazeutischen Großhandels kommen dreimal täglich und auch einmal in der Nacht. Die Lieferung wird von Mitarbeitern ausgepackt und geprüft. Anschließend scannt der Roboter die Verpackung und den Barcode und sortiert jedes Medikament möglichst platzsparend ein. „Es gibt keine spezielle Ordnung“, erklärt Anthes. In den Regalen liegen Augentropfen neben Hautcreme, Hustensaft neben Halstabletten: Der Roboter weiß, wo er welches Medikament findet. „Wenn er doch einmal ausfällt, etwa bei einem Stromausfall, müssen wir dafür ein wenig suchen“, erklärt Anthes. Das aber komme zum Glück höchst selten vor.

Logistik beeindruckt

„Ich wusste, dass inzwischen vieles über den Computer gesteuert wird. Trotzdem hätte ich erwartet, dass im Lager alles, etwa nach Alphabet, sortiert ist“, sagt NZ-Leserin Birgit Schmude. „Dass die Medikamente unsortiert in den Regalen stehen, hätte ich nicht gedacht!“, sagt auch Doris Böning, die von der Logistik der Apotheke beeindruckt ist. „Man sieht jetzt alles mit anderen Augen“, sagt die 66-Jährige und erntet ein zustimmendes Nicken.

„Hinter den Kulissen passiert mehr, als man denkt. Wir sind nicht nur Schubladenzieher“, betont Laborleiter Peter Eicke und schmunzelt. In seinem Reich finden sich allerlei Glasflaschen, Waagen, Behälter und Spatel in unterschiedlichen Größen. Denn auch die Pharmaindustrie hat nicht für jedes Leiden ein passendes Mittel. „20 bis 25 Rezepturen stellen wir am Tag selbst her“, erklärt Eicke. Der pharmazeutisch-technische Assistent rührt Salben und Cremes an, füllt kleine Medikamentenkapseln oder mischt Augentropfen nach der Rezeptur eines Arztes. Besonders viele Rezepturen werden für die Kinderheilkunde angemischt. „Das liegt daran, dass es bei den Fertigarzneimitteln oft keine Präparate in der richtigen Konzentration gibt“, sagt Eicke. Aber auch für Tierbesitzer und Pflanzenliebhaber hat er bereits das ein oder andere Präparat hergestellt.

Ruhige Hand gefragt

„Gerade beim Abwiegen braucht man eine gewisse Ruhe“, erklärt Eicke – und eine ruhige Hand. „Wir arbeiten durchaus auch mit Mengen von 20 Mikrogramm, das ist ein Bruchteil der Größe eines Reiskorns“, erklärt der Fachmann. Für die NZ-Leser aber hat er eine einfachere Rezeptur herausgesucht: Sie alle dürfen eine eigene Handcreme herstellen. „Mich beeindruckt, mit welchen kleinen Mengen hier gearbeitet wird“, staunt Birgit Schmude.

Auch Timo Hörske (32) ist beeindruckt: „Ich finde alles unglaublich spannend. Besonders, dass die Herstellung individueller Arzneimittel noch immer einen so hohen Stellenwert hat.“