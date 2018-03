„Bitte einmal kräftig pusten“

Geestland. Langsam rollt ein Kleintransporter auf die Waage: „Sieht alles gut aus“, sagt Polizeikommissar Stephan Hertz nach einem prüfenden Blick auf die Gewichtsanzeige. „Bei vielen anderen hatten wir bislang etwas zu beanstanden“, erklärt der Experte acht Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG. Bei einer „NZ+Ich“-Aktion konnten sie den Polizisten des Polizeikommissariats Geestland bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen – im Kommissariat in Langen, im Wachbereich des Einsatz- und Streifendienstes in Debstedt und bei einer Großkontrolle an der A27 zwischen Bremerhaven und Cuxhaven.

„Das schöne am Polizeiberuf ist das Facettenreiche“, sagt Norbert Schepergerdes, Leiter des Polizeikommissariats Geestlands an der Sieverner Straße. Hier arbeiten in verschiedenen Schichten und Organisationseinheiten insgesamt rund 70 Beschäftigte. „Wir würden auch gerne jeden Fall in eineinhalb Stunden aufklären“, sagt Schepergerdes und spielt auf die bei den NZ-Lesern durchaus beliebten Fernsehkrimis an. Das komme bedauerlicherweise selten vor: „Auch, was sie dort an Spuren finden und auswerten können, ist schon beeindruckend“, deutet Polizeikommissarin Iris Hobbensiefken an, die unter anderem für den Bereich der Kriminalprävention zuständig ist.

Fingerabdruck als Non-Plus-Ultra

„Wir sammeln und werten das aus, was am Tatort zurückgeblieben ist“, erklärt Kriminaltechniker Karl-Heinz Baltrusch. Das können mögliche Tatwerkzeuge sein, DNA-Spuren, Finger-, aber auch Fußabdrücke. „Der Fingerabdruck ist immer noch das Non-Plus-Ultra“, sagt Baltrusch. Früher mussten Beschuldigte ihre Finger auf Stempelkissen legen. Heute werden die Finger – oder auch mal Handflächen – gescannt und können innerhalb kürzester Zeit mit einer internationalen Datenbank abgeglichen werden.

„Unglaublich spannend, was heutzutage alles möglich ist“, staunt NZ-Leserin Annegret Hellwig. Einige Verfahren haben sich aber im Laufe der Jahre kaum verändert: „Fußabdrücke werden noch immer ausgegipst“, erklärt Baltrusch. Kein Wunder, dass der Kriminaltechniker Rindenmulch in Vorgärten hasst: „Da bleiben keine Abdrücke zurück“, bedauert der Fachmann.

Erhöhte Geschwindigkeit ist Hauptunfallursache auf der Autobahn

„Wir wissen morgens nicht, was uns erwartet. Das macht die Arbeit spannend“, sagt Polizeihauptkommissar Markus Hahn, der die Leser nach einer kurzen Fahrt im Polizei-Bulli durch den Wachbereich des Einsatz- und Streifendienstes in Debstedt führt. „Notrufe gehen hier nicht ein“, erklärt Hahn. Sie landen alle in der Zentrale in Oldenburg. „Unser Hauptsteckenpferd sind Verkehrsüberwachung und Unfallaufnahme. Die Hauptunfallursache auf der Autobahn ist dabei noch immer erhöhte Geschwindigkeit“, mahnt Hahn zur Vorsicht.

Auch die Ablenkung durchs Handy und der Einfluss von Alkohol und Drogen seien nicht zu unterschätzen: „Wenn wir Alkoholgeruch bei Autofahrern wahrnehmen, bitten wir zum Pusten mit einem mobilen Atemalkoholtester“, sagt Hahn. Später wird auf dem Revier ein zweiter Test gemacht. „Vor 20 Jahren musste ich schon mal pusten. Da gab es noch Röhrchen und es war wirklich schwierig, weil mir irgendwann die Luft ausging“, erinnert sich Holger Wübker, der sich als Versuchsperson zur Verfügung stellt. Diesmal klappt alles reibungslos: 0,0 Promille. „Alles andere hätte mich jetzt auch gewundert“, sagt Wübker und lacht.

An diesem Tag steht für die Beamten aus Debstedt auch die Kontrolle von Kleinlastwagen auf dem Dienstplan: Gemeinsam mit Einsatzkräften des Zolls und des Gewerbeaufsichtsamtes nehmen sie sich nach und nach 195 Fahrzeuge vor – und die NZ-Leser sind hautnah dabei. „Normalerweise sieht man eine Kontrolle ja nur aus der Ferne“, sagt Leser Wilfried. Marie Luise Baumann staunt: „Ich habe mir bislang keine Gedanken darüber gemacht, wie aufwendig eine solche Kontrolle ist und wie viele unterschiedliche Bereiche daran mitwirken.“