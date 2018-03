Badewanne mit Blick aufs Wasser

Mitte. Einen neugierigen Blick ins Foyer haben sie seit der Eröffnung alle schon geworfen. Nun konnten 20 Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG einen Blick in die Zimmer und hinter die Kulissen des neuen Hotels „The Liberty“ werfen – und einen traumhaften Ausblick über die Hav7enwelten genießen.

„Bremerhaven ist der Ort an dem über sieben Millionen Auswanderer Europa verließen und ihr Glück in der Neuen Welt suchten. Tragendes Thema des Hotels, dass an einem historischen Ort steht, ist daher das Auswandern“, erklärt Direktor Valentin Resetarits den Besuchern.

Amerika ist im Themenhotel allgegenwärtig: Die Zimmer tragen New-Yorker-Straßennamen und überall hängen Schwarz-Weiß-Fotografien, die Motive aus der Metropole zeigen und Geschichten von Fernweh und Sehnsucht erzählen. „Alle Mitarbeiter müssen selbstverständlich die englische Sprache beherrschen“, erklärt Resetarits. Schließlich sollen im „Vier-Sterne-plus“-Hotel auch internationale Gäste empfangen werden. Doch auch die Verbundenheit zur Region ist dem Hotelmanager wichtig: „Bislang stammen 90 Prozent unserer Mitarbeiter aus der Region“, sagt der Österreicher. Er selbst sieht sich als Zugereister, der aber längst in der Seestadt heimisch geworden ist.

Herrlicher Ausblick

Angekommen ist auch Sterne-Koch Phillip Probst, der den „NZ+Ich“-Teilnehmern sein Reich zeigte: „Die Küche hatte ich mir deutlich größer vorgestellt. Hier muss sicher jeder genau wissen, wann er wo was zu erledigen hat“, bemerkt Claudia Obermeyer. Während der „NZ+Ich“-Aktion geht es dort ziemlich ruhig zu. Aber Mitte März möchte Phillip Probst richtig durchstarten. Dann wird das Mulberry Restaurant eröffnen und ab Mitte Mai um die Gourmetküche ergänzt. „Dann gibt es hier alles vom Drei- bis Sieben-Gäng-Menü“, schwärmt Hotelmanager Valentin Resetarits.

Das große „Ah“ und „Oh“ setzt bei den Besuchern dann in der fünften Etage ein: „Was für ein herrlicher Ausblick!“, schwärmen die „NZ+Ich“-Teilnehmer beim Blick aus dem Fenster der Manhattan-Suite. Hier können Hotelgäste sogar beim Baden den Blick über den Yachthafen und die Außenweser Richtung Nordsee schweifen lassen. „Wahrscheinlich würde ich die Wanne gar nicht mehr verlassen“, sagt eine Leserin und lacht.

Das eindrucksvolle Panorama können auch die Gäste der „New York Bar“ genießen. „Ich finde es super, dass man Bar, Restaurant und Spa auch nutzen kann, obwohl man nicht Gast des Hauses ist. Denn die Lage ist super und der Ausblick wirklich beeindruckend“, sagt Rouven Krieg (32) und denkt schon über einen netten Abend an der Bar nach. „Das Hotel ist viel größer als es von außen wirkt“, sagt der 32-Jährige. Lena Wojtowicz kann sich gut vorstellen, einmal im Hotel zu übernachten. „Vielleicht zur Sail. Wenn man dann ein Zimmer zur Wasserseite hat, ist das bestimmt ein Erlebnis“, sagt die 28-Jährige.

„Es wirkt alles sehr gemütlich. Mir gefällt die Atmosphäre des Hotels“, lobt Ingrid Scholz (80). Auch Tochter Tamara Scholz (49) ist angetan: „Das Hotel ist schon von Außen beeindruckend. Innen wirkt es sehr hell und freundlich. Und der Ausblick aus der fünften Etage, bombastisch“

Einen Ausblick, den auch Hotelmanager Valentin Resetarits immer wieder genießt: „Ich habe mich unwahrscheinlich gefreut, nach Bremerhaven zu kommen, da ich schnell festgestellt habe, was diese Stadt ihren Bürgern und auch Touristen bietet“, sagt Resetarits. „Bremerhaven ist eine dolle Stadt“, ist der Österreicher überzeugt. (akb)