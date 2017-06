Auf die Bohne kommt es an

Dampfend und knisternd ergießen sich braune Bohnen in einen Auffangbehälter und werden sofort luftgekühlt. Plötzlich liegt ein leichter Kaffeeduft in der Luft. „Durch das Rösten werden die Aromen in der Kaffeebohne freigesetzt. Sein richtiges Aroma und den typischen Duft entwickelt der Kaffee aber erst in ein bis zwei Tagen“, sagt Christian Ritschel, Geschäftsführer der Kaffeerösterei Lloyd Caffee, 17 Abonnenten der NORDSEE-ZEITUNG bei einer „NZ+Ich“-Aktion.