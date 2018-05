„Immer noch viel Handarbeit“

Cuxhaven. Nach und nach fällt Fisch auf das Förderband. Vorsichtig greifen einige Mitarbeiterinnen zu und legen die Heringe in eine Dose – und schon sausen Tausende Konserven über kilometerlange Fließbänder durch die Halle. Bei einer Besichtigung der „Appel Feinkost“-Produktionshallen verfolgten sie den Weg des Fisches von der Anlieferung und der Qualitätskontrolle über die langen Produktionsstraßen bis zur Abholung der fertigen Produkte.

„Wir produzieren jährlich mehr als 100 Millionen Fischdauerkonserven“, erklärt Werksleiter Heiko Lehrke. Bis zu 60 Tonnen Fisch verarbeiten die rund 300 Mitarbeiter täglich. „Wir verwenden Fisch mit einem Fettgehalt von acht bis zehn Prozent. Schließlich ist Fett ein wichtiger Geschmacksträger“, erklärt Schichtleiter Carsten Koop. Verarbeitet wird in erster Linie Hering, aber auch Makrelen, Sardinen oder Muscheln landen in den Konserven.

„Ein hochsensibles Produkt“

„Fisch ist ein hochsensibles Produkt“, sagt Koop. Bereits bei der Anlieferung werden die Fische und auch alle anderen Zutaten das erste Mal geprüft. „Jede Ware erhält eine individuelle Chargennummer. So können wir jederzeit zurückverfolgen, welche Zutat wann auf welcher Produktionslinie verwendet wurde. Und das bis zu fünf Jahre in der Vergangenheit“, sagt Koop.

Wird die Ware als gut befunden, geht’s über ein ausgeklügeltes Gondelsystem in die Produktionshalle. Auf 14 Produktionslinien werden die Fische zuerst blanchiert, geräuchert oder gebraten. „Auf diese Weise bereiten wir den Fisch optimal auf die weiteren Verarbeitungsschritte vor“, erklärt Koop. In großen Kesseln warten dann bereits passende Cremes und Saucen. „Das Heringsfilet ist so zerbrechlich, dass jedes einzelne per Hand in die Dose gelegt werden muss“, erklärt Koop. „Anschließend wird der Fisch mit einer Creme oder einem Aufguss verfeinert.“

Zahlreiche Kontrollen

Die Bratheringe werden bei 93 bis 95 Grad pasteurisiert: „So sind sie 24 bis 36 Monate haltbar“, erklärt Koop. Alle anderen Konserven werden bei 121 Grad Celsius für 20 bis 25 Minuten sterilisiert. „Dabei werden – wie beim Einkochen von Obst oder Gemüse – schädliche Mikroorganismen abgetötet. So bleiben die Produkte mindestens vier Jahre haltbar“, erklärt Koop.

Ist der Prozess erfolgreich abgeschlossen, wechselt die Codierung der Dose die Farbe: aus schwarz wird blau. „So lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob alles funktioniert hat“, erklärt Koop. Zuvor gebe es immer wieder Blick-, Geruchs- und Geschmackstests sowie Laboruntersuchungen. Am Ende wird jede einzelne Dose geröntgt: „So können wir gegebenenfalls über die Rohwaren eingetragene Fremdkörper erkennen“, erklärt Lehrke. Sobald die Dosen verpackt sind, werden sie verladen.

Dimensionen beeindrucken

„Ich koche sehr gerne. Daher hat mich interessiert, wie hier produziert wird“, sagt NZ-Leserin Monika Riemann. „Ich bewundere die Mitarbeiter, die Tag ein Tag aus immer die selben Handgriffe ausführen“, betont sie. Ehemann Günther Riemann ist erstaunt, „wie viel Handarbeit das noch ist. Mir imponiert, dass es so viele Produktionslinien gibt und alles dort ankommt, wo es hin soll“, sagt der Fisch-Fan. „Ich achte sehr darauf, was ich koche und verwende so gut wie keine Fertigprodukte“, erklärt Linda Winters, die besonders bei der Produktion der Bratheringe neugierig zusah: „Das ist den Abläufen in meiner Küche und meinem Rezept wirklich sehr ähnlich. Die Dimensionen aber sind völlig andere“, sagt die 70-Jährige und lacht.