3D-Puzzle für Restauratoren

„Mehr als 10000 Fundplätze zeigen die vor- und frühgeschichtliche Besiedlung im Gebiet des heutigen Landkreises Cuxhaven“, sagte Kreisarchäologe Matthias D. Schön. Aus Zeit- und Kostengründen ließen sich längst nicht alle davon erforschen. „Ausgrabung ist immer auch eine Zerstörung von Denkmalsubstanz“, warnte Schön zudem vor zu großem Aktionismus. Manchmal sei es besser, die Erde nicht anzurühren. Gleichzeitig vermittelten solche Grabungen aber auch immer wichtige Aufschlüsse über das Leben vergangener Zeiten.

Wie viel Feinarbeit und Geduld nötig ist, um die Funde aus längst vergangenen Zeiten für die Nachwelt zu erhalten, erklärte Johannes Schu den NZ-Lesern bei einer Werkstattbesichtigung. Zuerst werden alle Fundstücke gereinigt. „Das weitere Verfahren richtet sich vor allem nach dem Material“, erläuterte der archäologische Restaurator.

Besonders gerne bearbeitet Schu Stücke aus Eisen: „Das ist immer wie eine Entdeckungsreise“. Mit Sandstrahler, Skalpell und allerlei anderen Werkzeugen arbeitet sich der Restaurator Millimeter für Millimeter durch die Korrosionsschicht vor und legt die Originaloberfläche frei. „Mit dem Sandstrahler kann man so fein arbeiten, dass man bei Messern bestenfalls sogar noch die einzelnen Schärfspuren erkennen kann.“ Immer wieder ließen sich unerwartete Verzierungen entdecken. „Eisenfunde bergen viele Überraschungen“.

Böse Überraschungen gibt es, wenn Holzfunde nicht zeitnah auf dem Tisch des Restaurators landen: „Wenn man Holzstücke nicht bearbeitet, schrumpfen sie und reißen ein“, erläutert Schu. Um das zu verhindern, werde Holz erst einmal in einer speziellen Flüssigkeit „gebadet“. Dann braucht es Geduld: „Je mehr Zeit man dem Holz gibt, desto besser.“ Einige Monate seien gut, manche Objekte lägen mehrere Jahre in der Wanne.

Gepuzzelt hat Schu schon als Kind gerne. Das hilft ihm heute bei der Arbeit mit Keramikfunden: „Zuerst entfernt man unter fließendem Wasser den Dreck mit einem Pinsel oder einer Zahnbürste, dann sortiert man die Einzelteile“, erklärt er. Anschließend wird vorsichtig zusammengefügt, was einmal zusammengehört hat. „Leider fehlen oft Teile“ – dann werden die Lücken mit Gips geschlossen. In einigen Fällen würde dieser dann koloriert: „Das ist im Grunde schon eine Verfälschung“ – manchmal aber schöner anzuschauen. Doch längst nicht alles, was in der Werkstatt landet, ist später für die Öffentlichkeit zu sehen: „Man muss damit leben, dass man fürs Magazin arbeitet. Man kann nicht alles ausstellen“, erläutert Schu.

Leser sind begeistert

„Es war interessant zu sehen, wie viel Arbeit erforderlich ist, bevor Fundstücke ausgestellt werden können“, lobte NZ-Leserin Waltraud Tritschler. Sie bewundert die Arbeit der Fachleute: „Ich würde wohl nie erkennen, ob sich in der Erde etwas verbirgt.“

Annemarie Stahnke begrüßt normalerweise die Besucher der Burg an der Rezeption: „Bei der Arbeit in der Werkstatt habe ich aber noch nie zusehen können“, verriet die 68-Jährige. Sie nutzte die „NZ+Ich“-Aktion, um dem Restaurator über die Schulter zu schauen – und führte die NZ-Leser anschließend spontan durch die Ausstellung.